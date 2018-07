Daca aveti copii de gradinita sa stiti ca veti plati pentru alimentatia lor cu un leu mai mult pe zi. Initiativa guvernului, care in asa fel isi propune sa imbunatateasca meniul micutilor - VIDEO

Daca aveti copii de gradinita sa stiti ca veti plati pentru alimentatia lor cu un leu mai mult pe zi. Este initiativa guvernului, care in asa fel isi propune sa imbunatateasca meniul micutilor, incepand cu intai septembrie. Asta ar insemna ca parintii vor plati in jur de 200 de lei pe luna, in loc de 165 cat era pana acum.