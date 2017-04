Daca aveti drum spre Romania, trebuie sa stiti ca s-ar putea sa asteptati mai mult la vama. Ce fac politistii de frontiera de peste Prut pentru a evita cozile la punctele de trecere - VIDEO

Mihaela DENIS LAZĂR, PURTĂTOR DE CUVANT, POLIȚIA DE FRONTIERĂ, IAŞI: „Pentru a scadea timpul de asteptare, Politia de Frontiera a luat toate masurile necesare si a suplimentat numarul de personal. Va fi cate un politist de frontiera pe fiecare banda de control, s-a suplimentat numarul de echipamente, este constituita o rezerva de personal pregatita sa intervina oricand. ”

Presa romana scrie ca daca pana acum o persoana sau o masina era verificata in 2 minute, acum veti fi nevoiti sa asteptati de la 20 de minute pana la peste o ora. In plus, in ajun de sarbatorile pascale traficul la frontiera se inteteste. Oamenii legii ii indeamna pe cei care vor sa traverse frontiera sa nu aleaga cele mai aglomerate puncte de trecere, ci sa urmareasca pe site-ul politiei de frontiera sau pe aplicatia traficonline, care sunt timpii de asteptare la diferite vami. Potrivit autoritatilor de la Chisinau, la frontiera cu Romania astazi s-a stat la coada maxim jumatate de ora.