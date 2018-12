Daca inca nu v-ati decorat casa de sarbatori, designerii va vin in ajutor. Anul acesta puteti opta pentru brazi netraditionali care sunt din metal - VIDEO

Daca ati obosit sa imbodobiti an de an un brad traditional, de data aceasta puteti opta pentru unul iesit din comun. Cum ar fi acesta care e din metal si are luminitele incorporate. Poate fi pus in orice colt al casei. Designerii autohtoni spun ca este important sa fim atenti la culorile pe care le alegem pentru a decora casa.

Octeabrina CERVINSCHI, DESIGNER: “Trebuie sa alegeti o nunata de baza care sa fie mai mult argintiu sau auriu. Argintul este culoarea belsugului.”

Apartamentele sunt mai greu de decorat pentru ca avem mai putin spatiu. Geamurile pot capata lumina si culoare daca le decoram cu stelute, clopotei si ghirlande. In fiecare colt al casei putem pune ingerasi si lumanari.

Octeabrina CERVINSCHI, DESIGNER: “Nu putem omite coronitele de la usa. Ele pot fi si cu globulete si din crengute de pom. Stelutele cu luminte care pot decora atat un living ca si camera unui copil.”

Sa nu uitam nici de tentidetele urmatorului an care este anul porcului. Asa ca purcelusii-jucarii pot aduce un plus de originalitate si chiar de amuzament in casa. Masa de sarbatoare, aranjati-o asa incat sa se asorteze cu decorul locuintei.

Octeabrina CERVINSCHI, DESIGNER: “Este bine sa tinem cont sa nu folosim o vesela obisnuita. Sa fie ceva in combinatii alb, rosu, verde, pentru ca sunt culorile de sarbatori.”

Pentru cei care au curte ofertele sunt variate – stele, Mos Craciuni, reni sau clopotei pot inveseli atmosfera in jurul casei. In magazine gasim si brazi confectionati dintr-un material care nu ia foc, spun vanzatorii.

Cristina, VANZATOARE: “Cei mai cautati sunt brazii cu aspect natural, care au o garantie de zece ani de zile. Nu produc niciun miros, sunt certificati conform certificatului european.”



Pe langa brazi si luminite, la mare cautare sunt si bibelourile.

“Mosi Craciuni, lumari mai erau frumoase colorate, fermecate si cu miros placut.Ceva iluminatii, farmecul se incepe.”

“Ne uitam pentru oficiu, ne gandeam sa decoram si oficiul.”

Salvatorii, insa, au sfaturile lor. Indiferent de décor si de luminitele pe care le aprindeti, fiti atenti ca acesta sa nu ia foc.

Liliana PUSCASU, OFITER DE PRESA, IGSU: “Luminitele de pe bras trebuie sa fie, standartizate, autorizate si nicidecum sa nu fie procurate la mana a doua. Pomul de Craciun nu trebuie de amplasat in preajma surselor de incalzire. Jucariile pe brad sa nu fie jucarii din tifon deoarece provoaca un risc pentru incapere si oamenii din jur.”

In magazine preturile sunt diferite si puteti cheltui atat cat va lasa buzunarul. Dar cu un plus de imaginatie, puteti sa economisiti, confectionandu-va singuri piesele de décor.