Daca majoritatea cimitirelor au fost pline de lume, exista si locuri in care nu a pasit picior de om. Cimitirul eroilor si cel evreiesc arata de parca ar fi uitat de toti - VIDEO

Din fostul cimitir al eroilor de pe strada Decebal, astazi au ramas doar ramasite. Acesta a fost deschis in 1850, aici au fost inmormanti sute de ostasi. Acum acesta este locul unde oamenii arunca gunoaiele si fac frigarui, iar coroanele funerare si florile stau imprastiate.

"Este loc sfant, trebuie sa caut de mormamtul eroiilor. E mare mizerie, seara vin cu chitarile, si beau si manca, eu le-am facut observatie dar mi-au zis ca o sa i-au in cap."

Acest barbat care locuieste in apropiere spune ca pana acum cativa ani, autoritatile aveau grija sa mentina ordinea, insa de ceva timp, acest loc este uitat.

"Veneau faceau curat si soldati, faceau parada."

Nu am putut afla in gestiunea cui se afla acest teren pentru ca responsabilii de la primarie nu ne-au raspuns astazi la telefon. Daca aproape in toate cimitirele din tara a fost mare forfota, la cimitirul evreisc din sectorul Buiucani domnea linestea.

Aici esti ca la o lectie de istorie. Unele morminte dateaza de acum o suta de ani, inscriptiile de pe ele fiind gravate in ebraica. In acest loc oamenii spun ca a fost inmormantat un rabin.

Pentru ca nimeni nu ingrijeste mormantul, acesta s-a transformat intr-un dormitor pentru boschetari. Mii de morminte din acest cimitir sunt lasate in paragina, iar multe pietre funerare sunt daramate.

"Sunt care au plecat care sunt decedati si nu mai au cine veni isi ele sunt lasate in vremea sortii. Vedeti ce-i acuma in ele."

"Aici bunicul meu e inmormantat, ma duc sa fac curatenie. Uitati-va ce dezordine e aici, la noi."

Vieniamin Rapaport a venit, impreuna cu sotia, cu flori la mormantul mamei sale. Spune ca are grija intotdeauna de locul de veci.

Veniamin RAPAPORT: "Venim, ne amintim, povestim cum merge viata. A murit demult. Acum tensiunea se vindeca, dar atunci nu."

Desi evreii nu sarbatoresc pastele blajinilor, cei doi soti povestesc ca si-au facut obiceiul de a trece pe la mormant cu flori si in aceste zile. Totusi ei spun ca in luna spetembrie, atunci cand se sarbatoreste anul nou evreiesc, timp de cateva zile, cei plecati se intorc la mormintele celor apropiati.

"Aceasta e sarbatoare - ziua judecatii, in acesta zi nu se mananca, isi amintesc de cei plecati."

"In Israel nu pun flori, insa asa cum noi suntem jumatate evrei, jumatate moldoveni."

Acestia, totusi, nu intind mese printre morminte si nu obsnuiesc sa faca schimb de pomene.

"Doar cu flori si atat."

Administratorii cimitirilor spun ca sunt responsabili de curatenia terenului, nu si a mormintelor. Astazi, insa, acestia nu ne-au raspuns la telefon.