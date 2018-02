Dupa minute bune in care ingheata in statii asteptand transportul, calatorii urca in troleibuze si autobuze unde spera sa se mai dezmorteasca un pic, insa, suprinza, si in troleibuzele care circula pe strazile din capitala e frig si... ninge.

Astfel de imagini au fost surprinse de catre un vizitator al site-ului protv.md in timp ce mergea cu troleibuzul prin capitala.