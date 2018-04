"Daca o sa ma votati, atunci o sa castig." Silvia Radu si-a facut campanie electorala, printre morminte, dupa ce a inspectat curatenia din cimitirul Sfantul Lazar. Ce a vorbit cu alegatorii - VIDEO

"-Multumesc mult pentru sustinere.

-Sper ca o sa treceti.

-Daca o sa ma votati, atunci la sigur. Paste fericit."

"-Paste fericit va doresc.

-Multumesc si dumneavoastra la fel. Va doresc succese."

Intrebata de reporterul PROTV, daca si-a facut campanie electorala, Silvia Radu a spus ca: "Eu nu am discutat cu alegatorii, dar cu oamenii care erau la cimitir si a fost o intalnire pur intamplatoare. Ma bucur ca le-a placut ceea ce au vazut in cimitir si m-au asigurat ca nu e ceea ce a fost o saptamana in urma, inseamna ca s-a lucrat."