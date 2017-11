Daca sunteti in cautarea unui brad inedit de Craciun, atunci puteti merge la Targul Brazilor, deschis in capitala. Zeci de tineri si-au expus lucrarile create cu migala. Ce puteti gasi acolo - VIDEO

Fara globuri, dar cu nuci. Aceasta tanara a creat un brad pentru sarbatorile de iarna inspirat din traditiile populare.

“Din ata este tesut. Este inspirat din traditiile noastre. Aceste simboluri reprezinta apa, triunghiurile sunt dealurile noastre. Nicile reprezinta belsugul. Am tesut acasa era toata casa plina de atat.”

A muncit cu suflet la confectionarea acestui pom si Silvia Chirila, profesoara de istorie la Hancesti. Spune ca a utilizat o tehnica speciala, numita quilling.

Silvia CHIRILA, PARTICIPANTA: “In jur de 2000 de fasii de hartie am tot rulat si mi-a luat cam doua saptamani. Noapte am muncit. Semnifica o sarbatoare frumoasa. Vine 2018 se implinesc 100 de ani de la mare unire din 1918, pentru ca sunt istoric nu am putut sa raman indiferenta.”

Daca pentru unii si clestii de rufe au fost o sursa de inspiratie, pentru altii — lemnul de tei.

Valentin BOSTAN, PARTICIPANT: “In mare parte am lucrat cu daltile, ferestraul. Are 1, 76 cm. Reprezinta cel mai batran copac. Am lucrat la in jur doua saptamani. Lucram pana de la ora 9 pana la 3 noaptea."

Vizitatorii au ramas incatatati de originalitatea brazilor. Cei mai impresionati insa au fost micuti, care abia aspeapta sa vina Mos Craciun cu daruri.

“El lumineaza si noaptea se vede. I-ai scris scrisoare mosului? Inca nu am sa-i scriu la iarna. Ce cadou ti-ai dori vreau o bicilista si un ceas. Stiu ce surpiza sa-I fac el manca biscuiti.“

Brazii vor fi vanduti in cadrul unei licitatii, pe 22 decembrie.

Viorica NAGACEVSCHI, ORGANIZATOR“Este gratuit, nu avem in acest an nicio plata la intrare. Au fost inregistrati 70 de particpanti, dar in final au fost iesit 31.”

Expozitia va dura trei saptamani.