Dans, voie buna si miscari ca la 20 de ani. Cu amintiri despre notele de doi, despre chiuluri, examene sau primii fiori ai iubirii, fostii elevi au calcat astazi din nou pragurile scolilor - VIDEO

Cu acest chef de zile mari s-a incheiat intalnirea cu absoventii intr-o clasa din scoala nr. 1 de la Truseni. 30 de ani au trecut de cand elevii, acum adulti in toata firea, au parasit bancile institutiei. Fosta diriginta i-a recunoscut cu greu pe multi dintre ei.

Cum e si firesc, au fost depanate amintiri despre anii de scoala si mai ales despre primele iubiri.

“Da, eu am intalnit prima mea dragoste, Natasa Colesnic. Cand am intrat in sala nici nu am cunoscut-o pe Natasa, acum am vazut-o si sunt bucuros tare.”

Clasa a fost mereu una sudata, prin urmare, pana si la intalnirea cu absolventii unii au tinut sa participe chiar daca sunt la mii de km departare. In Florida, de exemplu.

Si daca absolventii de la Truseni au inceput petrecerile ceva mai devreme, cei de la liceul Mihai Eminescu din capitala au organizat intalnirea astazi.

Tot trei decenii au trecut si in acest caz de cand absolventii au auzit ultimul clopotel. Doar ca aici fostii colegi au reusit, intre timp, sa devina o mare familie.

Cornel PINTEA, ABSOLVENT LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU “Noi colegii intre noi suntem cumatri, avem cumnati, avem sot si sotie, nanasi si fini. Cel mai important ca dupa 30 de ani suntem prieteni.”

Cu emotiile amintirilor, diriginta i-a scos la tabla pe fostii elevi.





Au stat in banci, si-au revazut scolile, dar tot parca mai bine se deapana amintirile la un pahar. Asa ca, din salile de clasa multi dintre absolventi au invadat localurile.

Nu la fel de veseli sunt absolventii de gimnaziu ai Scolii de Arte. Acum doi ani, institutia a ramas fara clase primare si gimnaziale, iar la intalnirea cu absolventii, fostii elevi isi dau intalnire fie pe net, fie in oras.



Daniela IGNAT, ABSOLVENT SCOALA DE ARTE A. STIRCEA “Am absolvit scoala cu 9 ani in urma in 2008. Scoala nu s-a inchis, s-a reprofilat, inainte era gimnaziu, acum au ramas doar sectiile de arta. Desigur un pic ne-am indispus dar scoala activeaza si putem in orice moment sa venim sa ne vedem profesorii de arte.”

Mihai CROITORU , ABSOLVENT SCOALA DE ARTE A. STIRCEA “La moment nu se mai organizeaza nimic fiindca clasele gimnaziale au fost inchise. Clasa absolventa permanent organiza cate un concert sau evenimente pentru ceilalti absolventi.”

Intalnirea cu absolventii are loc, de regula, in primul week-end din februarie. Mai toti fostii elevi sarbatoresc in ziua de sambata, asa ca petrecerile vor fi in toi in aceasta noapte.