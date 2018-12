DARUIESTI SI CASTIGI: Bucurie pentru Nastea, fetita de opt ani, crescuta de mama ei tintuita la pat. Cativa telespectatori PRO TV i-au implinit micile dorinte - VIDEO

Asa cum a spus anterior ca isi doreste foarte mult o tableta, astazi, Nastea a primit una in dar. Pentru ca nu a mai avut niciun gadget pana acum, fetita nu stia cum sa o porneasca.

Nastea JURAVELI: “Eu nu stiu cum.”

Emotionata, aceasta le-a multumit celor care i-au facut cadoul.

Nastea JURAVELI: “Sa va dea Dumnezeu sanatate.”

Mama fetitei nu inceta sa le multumeasca celor persoanelor care au venit cu pungile pline de cadouri. Acum Nastea mai are o singura dorinta, sa mearga a vada pomul de Craciun din centrul orasului.

“-Unde mai vrei sa mergi? -La brad.”

Elena JURAVELI, MAMA: “Foarte multi oameni s-au sesizat. Si produse au adus si multe altele, jucarii, dulciuri, carti.“

Le lipseste foarte mult o locuinta mai incapatoare, spune femeia.

Elena JURAVELI, MAMA: “Conditiile nu ne permit ca fata sa-si faca activitatile, acesti sapte metri.”

Cand am plecat, Nastea ne-a condus pana la usa si i-a felicitat pe toti cu ocazia sarbatorilor de iarna.

Nastea: “Sa aveti un an nou cat mai bun.”

Cei care au vizitat-o astazi pe Nastea au mers cu daruri si in satul Chetrosu, la familia cu cinci copii, dintre care unul este nevazator.

Lucia GRIGORESCU: “In primul rand noi am vazut la stirile pro tv. Dimineata am mers la familia din Chetrosu dupa am venit la Nastea. Familiei de la Chetrosu am dus haine jucarii, produse alimentare. Anastasia ne-a impresionat ca ea este mama pentru mama ei.”

Elena JURAVELI - Nr. Card 5511 0699 9995 4262 pentru transfer P2P

Viorica ZUZA - Nr. Card 5511 0699 9906 2827 pentru transfer P2P

Romina RUDENCO - Nr. Card 5511 0699 9912 2860 pentru transfer P2P

Anul acesta copii din trei familii au nevoie de sustinerea noastra in cadrul campaniei Daruiesti si Castigi. Este vorba despre Nastea, fetita care locuieste cu mama sa intr-un apartament de 7 metri patrati.

De ajutor au nevoie si cei cinci copii de la Chetrosu care nu au cu ce se imbraca si incalta. O alta familie este din satul Parcova, Edinet, care locuieste intr-o casa pe jumatate prabusita. In acest an puteti face donatii cu ajutorul cardului bancar sau pe conturile familiilor.

Datele le gasiti aici:

DARUIESTI SI CASTIGI: Un copil ca o mama. La 8 ani, o fetita din Chisinau are grija de mama sa, tintuita la pat. In apartamentul lor de 7mp se inghesuie ele doua si saracia lor





DARUIESTI SI CASTIGI: Locuiesc intr-o casa pe jumatate daramata cu teama ca aceasta s-ar putea prabusi peste ei. Povestea a cinci copii din satul Parcova din Edinet care maine ar putea fi pe drumuri

DARUIESTI SI CASTIGI: Iarna a venit ca un mare necaz pentru cinci copii din Chetrosu care nu au de imbracat sau incaltat. Cel mai mare fiu e nevazator, iar mama lor nu reuseste sa-i intretina