DARUIESTI SI CASTIGI: Iarna a venit ca un mare necaz pentru cinci copii din Chetrosu care nu au de imbracat sau incaltat. Cel mai mare fiu e nevazator, iar mama lor nu reuseste sa-i intretina - VIDEO

Beneficiar: ZUZA VIORICA

Zapada s-a asternut peste satul Chetrosu, alba si proaspata ca o sarbatoare. Lenuta si Liliana, care sunt gemene n-au putut sa stea deoparte.

Au iesit fuguta sa se bucure de prima bulgareala. Bucuria nu putea sa tina mult. Nasucurile s-au inrosit, iar manutele au inghetat.

Viorica ZUZA, MAMA: “Avem manusi de anul trecut, dar cred sunt deja cam mici.”

Asa ca, peste cateva minute, au plecat fuguta in casa. Inainte de a iesi, am asistat la un proces complicat – imbracatul. Pentru ca nu prea au cu ce, lucrurile se cam incurca. Niciunul din cei cinci copii nu au paltoane sau geci ca lumea. Iar incaltatul cizmelor a fost o grea incercare.

Pana la urma am reusit. Dar e clar ca peste vreo luna, cizmele nu se vor mai lasa incaltate deloc. De bine de rau le au. Fratele lor, insa, Alexei framanta nametii pana la scoala ca un voinic din povesti. Zapada scartaie sub cei mai buni adidasi ai sai. Ii are de la inceput de an, la fel ca pantalonii subtiri, singurii buni de dus la scoala.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Saracia se vede de departe in aceasta familie. Casa este veche si are peretii jerpeliti. Si pentru ca nu au cu ce sa se imbrace, copiii sunt nevoiti sa admire iarna mai mult de la geam.”

Deocamdata in casa le e cald, dar nu se stie cat va tine, lemnele sunt pe sfarsite.

Viorica ZUZA, MAMA: “Lemne m-ati intrebat, iata buturugile astea. Pai, v-ajung pe-o saptamana. Pe urma o sa vedem. Pai, de imbracat sau lemne? Of, Ma gandesc pe ce o sa ajunga. “

Si totusi, copiii nu se plang de nimic. Stiu ca mama nu le reuseste pe toate singura. Fratele mai mare, care este nevazator, i-a rapit dintodeauna multa atentie, si timp, si drumuri pana la spital, si bani pentru medicamente.

Baiatul este nu vede de cand s-a nascut, asa ca femeia este tot timpul alaturi de el. Din aceasta cauza nu poate sa mearga la munca si sa castige un ban in plus.

Viorica ZUZA, MAMA: “Din ce va intretineti copiii? Din grupa baiatului si ajutorul social. Cat e asta impreuna? 3.500 lei. Pentru iarna asta nu am nimic, nimic. Am facut soba si am intrat in datorii.”

Femeia a ramas singura dupa ce sotul a parasit-o. Asa ca a fost nevoita sa cumpere pentru ea si copii aceasta casa care arata ca vai de ea.

Viorica ZUZA, MAMA: “Cand ati cumparat casa trei ani in urma. Si am imprumutat bani apoi, i-am dat. Mai departe ce faceti ca sa cam darama? Vrem sa facem reparatie, dar nu ne ajung bani.”

Marele ei sprijin este Ion. La cei 14 ani, baiatul munceste din greu cu ziua.

Ion PALAMARCIUC: “Cu ziua cati bani reusesti? 100 de lei ziua, la vaci, la prasit 150. Acum a fost cu randul cu vacile si-a luat o pereche de galosi. I-am luat adidasi 400 de lei am dat. ”

Cand castiga mai bine, isi alinta si surorile, in rest are grija ca ele sa aiba ce manca.

Ion PALAMARCIUC : “ION La surori le-am luat cate-o papusa. De mancare cumpar, orez, hrisca, ce e mai ieftin. Acum nu e de lucru. Si va e mai greu? Da, mai greu.”

Noroc ca au in sat o cantina sociala unde primesc cate un pranz gratuit.

Victor FURTUNA, SEFUL CANTINEI CONCORDIA: “Ei sunt sprijiniti prin serviciul de alimenytatie la centru pentru copilul mai mare, donatii de haine. Baiatul mai mare vine si mananca la scoala si ia pentru fratele mai mare care este orb, mancarea acasa.”

De electrocasnice in casa lor nici vorba, iar televizor au doar cateodata si acela cu imprumut.

Alexei PALAMARCIUC: “Televizorul este din cand in cand. Cand fratele lui mama se duce la Petersburg il aduce la noi.

Ion PALAMARCIUC: “Acus vine si il ia, dar sa cumparam nu putem, e prea scump.”

Putem sa ajutam acesti copii sa nu indure atatea lipsuri. Depuneti bani cu ajutorul cardului bancar sau pe contul familiei. Datele le gasiti pe site-ul protv.md. Asa, ei ar putea macar in acest Craciun sa aiba masa plina si caldura in casa.