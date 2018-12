DARUIESTI SI CASTIGI: Locuiesc intr-o casa pe jumatate daramata cu teama ca aceasta s-ar putea prabusi peste ei. Povestea a cinci copii din satul Parcova din Edinet care maine ar putea fi pe drumuri - VIDEO

Banca beneficiarului - BC"VICTORIABANK"SA

Codul bancii: VICBMD2X

Beneficiar: RUDENCO ALIONA

Codul fiscal al beneficiarului: 2002014045246

Date Bancare (cont Curent):

Cont in MDL (cod IBAN) MD68VI022330300001522MDL

Cont in USD (cod IBAN) MD37VI022330300000777USD

Cont in EUR (cod IBAN) MD44VI022330300001517EUR

Date Bancare (Card):

Cont in MDL (cod IBAN) - MD29VI225911812041628461

Nr. Card 5511 0699 9912 2860 pentru transfer P2P

O rapa la marginea satului Parcova din Edinet. Pe malul acesteia sta casuta familiei Rudenco. Inca mai sta, dar numai pe jumatate.



Sub stratul de zapada care a umplut curtea sunt bucatile de lut, barnele si pietrele care candva intregeau mica locuinta.

Aliona RUDENCO, MAMA: “S-a prabusit peretele, acoperisul a ramas, geamul abia se mai tine.”

O parte din locuinta familiei s-a prabusit acum o luna, intr-o seara pe care micutii si-o amintesc cu durere si groaza.

Romina RUDENCO: “S-a auzit o bubuitura. Mama l-a luat pe fratele mai mic in brate, eu am luat-o pe surioara si am plecat la matusa.”

Rodica RUDENCO: “Eu nu eram acasa atunci. Am aflat a doua zi.”

Un timp au trait imprastiati pe la rude. Dar cat se poate? In cateva zile s-au adunat toti gramada in casuta lor si stau aici, desi... cu frica.

Casa este veche, ramasa de la bunici. Si pentru ca e situata intr-o zona in care pamantul aluneca de sub ea, abia mai rezista.





Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Aceasta usa care candva ducea spre bucatarie, duce acum spre un adevarat dezastru. Aici un perete este prabusit, geamul abia se mai tine dupa cum puteti vedea, iar crapaturile care se vad in ceilalti pereti te fac sa te gandesti ca intreaga casa s-ar putea duce la vale intr-un moment.”

Acum se inghesuie toti intr-o camera mica, impreuna cu mama si cu bunica, ea insa nu era acasa cand am venit noi.

Riana RUDENCO: “Noi dormim aici toti cinci si mama, in acelasi pat. Bunica doarme pe celalalt pat.”

Bucataria s-a mutat dupa un dulap. Acolo e o singura masa si trei scaune pentru toti. Asa ca cina o iau pe rand. Iar apoi isi fac lectiile.

Romina nu se mai opreste din plans. La 12 ani, ea si sora sa geamana, Rodica inteleg cel mai bine cat de mare le este necazul.

Ceilalti vad si ei ca nu merge ca la altii, dar preocuparile de copii mai acopera din tristete.

Mama lor a gasit in sat o casa de vanzare, cam la fel de mica, asa ca a lor. Dar nu stie cand si cum ar putea aduna 50 de mii de lei. La munca inca nu poate merge, pentru ca cel mai mic copil are abia un an si jumatate, iar indemnizatiile pe care le primeste abia le ajung de mancare. Tatal copiilor i-a parasit inca anul trecut, iar sprijin din alta parte nu au.

Aliona RUDENCO, MAMA: “Toamna mai lucram, dar am cumparat cartofi, ceapa, legume pentru iarna si iata, acum traim din indemnizatii, dar atatia bani nu i-as putea strange vreodata.”

Impreuna am putea sa ajutam aceasta familie sa traiasca fara teama ca s-ar putea prabusi casa peste copii. Puteti face donatii cu ajutorul cardului bancar. Datele le gasiti pe site-ul protv.md