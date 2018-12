DARUIESTI SI CASTIGI: Un copil ca o mama. La 8 ani, o fetita din Chisinau are grija de mama sa, tintuita la pat. In apartamentul lor de 7mp se inghesuie ele doua si saracia lor - VIDEO

Banca beneficiarului - BC"VICTORIABANK"SA

Codul bancii: VICBMD2X

Beneficiar:JURAVELI ELENA

Codul fiscal al beneficiarului: 2004002103860

Date Bancare (cont Curent):

Cont in MDL (cod IBAN) MD21VI022330300001521MDL

Cont in USD (cod IBAN) MD87VI022330300000776USD

Cont in EUR (cod IBAN) MD94VI022330300001516EUR

Date Bancare (Card)

Cont in MDL (cod IBAN) - MD52VI225911812041628435

Nr.Card 5511 0699 9995 4262 pentru transfer P2P

In casa lor care arata ca un mic depozit abia am incaput si noi. Odata ce ne-am instalat camera intr-un coltisor, Nastea ne-a surprins cu o prezentare asa cum intelege ea ca se cuvine la televizor.Dupa care ne-a prezentat cei doi motani, cam singurele jucarii pe care le are, in afara de o papusa veche.

Doi ochi senini si jucausi ascund o copilarie incarcata de griji. Nastea este sprijinul mamei sale care nu se poate ridica din pat.

Elena JURAVELI, MAMA: “Ea ma ajuta. Ea imi este mainile si picioarele. Face totul.”

Pentru ca femeia isi misca greu mainile, fetita este cea care o imbraca.





Si o piaptana, asa cum se pricepe ea mai bine. Tot ea o ajuta sa manance. De parca dintre ele doua, Nastea ar fi mama.

Anastasia JURAVELI“Eu fac curat, dau cu aspiratorul. Inchid geamul. - Da, daca este nevoie. Eu nu ajung sa deschid sau sa inchid geamul.”

Elena JURAVELI, MAMA: “Nastea ma ajuta sa-mi spal picioarele, daca eu nu pot sa imbrac o haina, ea ma ajuta sa greu cu mainile, pot sa scap cana. Trebuie sa facem impreuna totul. Nastea ma ajuta. Imi tine cana si farfuria. Ma piaptana.”

Intelege ca daca nu ar fi ea nu ar avea cine sa o ingrijeasca pe cea care i-a dat viata si a ingrijit-o atat cat a putut. Pentru Elena, bucuria de a avea un copil a venit impreuna cu vestea ca va ramane din ce in ce mai neputincioasa.

Elena JURAVELI, MAMA “La patru luni de sarcina, mi-au pus diagnosticul – scleroza multipla.”

La putin timp dupa ce a nascut a mai primit o lovitura. Sotul a dat-o afara din casa lui.

Elena JURAVELI, MAMA: “Sotul s-a speriat, probabil si noi aproape ca am ramas in strada.”

Fratele i-a gasit acest colt si de atunci viata lor se inghesuie toata in acest fragment de incapere.



Elena JURAVELI, MAMA: “Sapte metri. Aici este dormitorul, aici copilul mananca, isi face lectiile se joaca, iar acolo este un fel de sufragerie.”

“Aici sunt caietele. Si aici, hainele?”

Ca sa faca lectiile, Nastea e nevoita sa scoata masa plianta. Iar apoi sa o stranga la loc. Sub manutele ei mici, masa devine destul de ascultatoare.

“ - Este grea, Nastea? - Nu. - Pentru ea nu este grea, eu as fi cazut deja.”

Pentru baie nu este loc. Asa ca Nastea cara apa in lighean ca sa o ajute pe mama ei sa se spele. Nici bucatarie nu au.

Elena JURAVELI, MAMA: - Unde gatiti? - Noi nu gatim. - Cum? - Nu avem unde, aici, in aceste conditii. Ne aduc in borcanase, daca poate, mama gateste. - Dar dimineata? - Terci cu pregatire instant, turnam apa fierbinte, o tartina, un biscuit, ceai. Iar la parnz deja ce gasim.”

Noroc ca bunica, bolnava de cancer in ultima faza si care locuieste cu doua etaje mai sus, le mai gateste cat o mai tin puterile.

BUNICA: “Cu ce pot, cu aceea le ajut, caci nu are cine.”

Elena JURAVELI, MAMA: “Mama ieri a gatit supa, iar noi o impartim ca sa ne ajunga pentru cateva zile.”

Si pentru ca o data la cateva zile primeste hrana proaspata, Nastea o rasplateste pe bunica sa cum poate.

Nadejda JURAVELI, BUNICA “O rog sa dea cu aspiratorul, sa faca ordine, sa spele, vesela si ea spune: bunica, imediat le fac pe toate.”

Femeia ne-a condus in locul in care ar trebui sa fie bucataria familiei.

“Aici sa gatiti e imposibil? - Da, aici gaz nu este, nici plita.”

Aici, sub niste saci cu haine sta scaunul cu rotile al mamei. Il foloseste cam o data in an ca sa iasa la o gura de aer. Nu e foarte practic si, in plus, nu are cine sa o ajute sa urce in el.

Elena JURAVELI, MAMA: “Cand ultima data ati fost afara? Am fost in iunie sau la mijlocul lui august si atat. Mama nu are voie sa ridice greutati, iar fratele este tot timpul la serviciu.”

De aceea, nici Nastea nu prea iese. Nesupravegeata nu poate sta macar la terenul de joaca din curte.

Anastasia JURAVELI: “La scoala o sa mergem in curand la teatru. Si gata cu distractiile? Da.”

Atatea neajunsuri pentru un copil atat de firav. Nastea nu a vrut sa ne arate ca toate acestea o apasa, asa ca atunci cand a izbucnit in plans, s-a ascuns intr-un coltisor.

Spera totusi, ca Mos Craciun va fi bun si va trece si pe la ea.

Anastasia JURAVELI: “- I-ai scris scrisoare lui Mos Craciun?- Nu am reusit.- Dar ce ai vrea?- O tableta si o papusa Lol. ”

Singura sursa de venit a acestei familii este pensia de invaliditate a mamei care se duce in mare parte pe medicamente. Impreuna am putea sa daruim acestei fetite o copilarie mai buna, asa cum merita. Puteti face donatii pe contul familiei sau depuneti bani cu ajutorul cardului. Impreuna am putea sa schimbam viata ei.