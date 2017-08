Dat in cautare internatioala, Renato Usatii a lipsit de la sarbatoarea organizata de Ziua Independentei, insa a organizat un concert. Sunt asteptati: Fly Project, Irina Krug si Sofia Rotaru - VIDEO

La Balti, sarbatoarea a fost ceva mai palida. Daca la Orhei si Chisinau, oamenii au roit prin centru inca de dimineata, acolo petrecerea a inceput mai spre seara. Dat in cautare internatioala, Renato Usatii a lipsit de la sarbatoare insa a organizat un concert de Ziua Independentei. In oras au fost mai multe expozitii, iar localnicii s-au tot perindat prin centru in asteptarea concertului.