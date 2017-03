Datele recensamantului, criticate de catre liberali si unionisti. Potrivit lor, rezultatele sunt eronate. Seful de la statistica neaga acuzatiile - VIDEO

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Nu putem avea incredere in acest recensamant, pentru ca datele au fost introduse manual inseamna ca ele au fost falsificate."

Liberalii spun ca recensamantul a fost compromis inca in 2014 cand a inceput colectarea datelor deoarece ar fi fost comise un sir de nereguli - multe dintre chestionare ar fi fost completate cu creionul, recenzorii ar fi sugerat raspunsurile, iar mii de cetateni, mai ales din orase, nu au mai fost intervievati.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Vedem poate mai organizam inca un recensamant..."

De aceeasi parere sunt si cateva organizatii unioniste, care au fost deranjate de cifra mica a cetatenilor, care se declara romani. Potrivit lor, numarul acestora ar fi mult mai mare.

Constantin CODREANU, DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI: "Noi am facut o numaratoare paralela..."

Din acest motiv, un grup de tineri, membri ODIP, a protestat astazi la Biroul National de Statistica. Aproape toti cei 2 milioane 998 de mii 235 de oameni, care locuiesc in Moldova conform recensamantului au fost inclusi in listele electorale la scrutinul precedent.

Un simplu calcula arata ca in tara noastra sunt aproximativ 100 de mii de persoane cu varsta sub 18 ani, in timp ce recensamantul arata ca am avea aproape jumatate de milion.

Alina RUSSU, PREŞEDINTE CEC: "2 milioane de 800 de mii..."

Chiar daca au fost publicate tardiv, seful de la statistica da asigurari ca rezultatele sunt veridice.