Datorii de 57 de milioane de lei si salariu modest la Primarie: averea oficiala a lui Ilan Sor - Ziarul de Garda

Primarul de Orhei, condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare in „dosarul miliardului”, dar pus in libertate pana cand sentinta va deveni executorie, a acumulat in ultimii trei ani datorii de peste 57 de milioane de lei, bani pe care trebuie sa-i restituie in urmatorii ani, pana in 2022, scrie ZdG.md.