De 3 ani moldovenii calatoresc fara vize in Uniunea Europeana

Astfel, timp de trei ani 982 764 de cetateni moldoveni, detinatori de pasapoarte biometrice, au fost inregistrati la iesirea din tara prin punctele de trecere situate la hotar cu Romania si Aeroportul International Chisinau. Din numarul total consemnat au revenit in tara 849 591 persoane, ceea ce constituie 86,4%.Cei mai multi moldoveni au ales sa treaca frontiera prin punctul de trecere Leuseni - Albita, politistii de frontiera inregistrand 383 763 de persoane, fiind urmat de Aeroportul International Chisinau prin care au plecat spre UE 176 419 detinatori de pasapoarte biometrice, iar alti 175 050 de moldoveni au mers in comunitatea europeana prin punctul de trecere Cahul-Oancea. in celelalte puncte de trecere au fost consemnate urmatoarele date privind traversarea cetatenilor moldoveni in baza pasapoartelor biometrice:Punctul de trecere a frontierei Sculeni- Sculeni – 147 262;Punctul de trecere a frontierei Costesti – Stanca – 42 550;Punctul de trecere a frontierei Giurgiulesti - Galati – 39 784;Punctul de trecere a frontierei Ungheni – Iasi – 9 916;Punctul de trecere a frontierei Lipcani – Radauti Prut– 8 020.

In perioada 28 aprilie 2014 – 25 aprilie 2017, fluxul total de cetateni moldoveni care au traversat frontiera cu Romania sau au zburat prin Aeroportul International Chisinau, pe ambele sensuri (iesire-intrare), a constituit 13 774 498 traversari, dintre care 5 305 871 au fost posesori ai pasapoartelor biometrice.Conform datelor statistice, cetatenii moldoveni de gen masculin au traversat mai des frontiera de 1 529 475 ori, iar 1 177 115 de traversari a granitei inregistrate de catre moldovence. Tinerii, cu varste cuprinse intre 26 - 35 ani, au fost in topul persoanelor care au ales sa plece in Uniunea Europeana, numarul traversarilor acestora fiind de 752 902. Un numar mare de treceri a fost inregistrat de moldovenii cu varsta 46+ ani (586 470 traversari), dar si cetatenii cu varste de 18 – 25 de ani (520 019 traversari).

Potrivit datelor oficiale ale Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX), din momentul liberalizarii regimului de vize cu UE (28 aprilie 2014 – 25 aprilie 2017), nu a fost permisa intrarea in statele membre ale UE la peste 9 mii de cetateni moldoveni, ceea ce constituie aproximativ 1% din numarul total al persoanelor care s-au bucurat de oportunitatea calatoriei in statele membre ale UE fara necesitatea detinerii vizei. Motivul principal il constituie neintrunirea conditiilor de intrare, insuficienta mijloacelor financiare si depasirea termenului legal de sedere in statele membre.

Politia de Frontiera de comun cu alte autoritati publice asigura in continuu, in limitele competentei, ca cetatenii R.Moldova care calatoresc in statele UE sa fie bine informati despre regulile de circulatie in Uniunea Europeana. La fel, dotarea cu tehnnica si echipament performant, cat si formarea specialistilor in domeniul vizat identifica autoritatea de frontiera ca garant al securitatii la granita externa a Uniunii Europene si al conditionalitatilor asumate in contextul liberalizarii regimului de vize cu Uniunea Europeana.

*Foto Timpul.md