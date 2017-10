De 40 de ani produce tone de tulburel de toate culorile, iar de doi ani castiga Polobocul de Aur pentru cel mai bun pastoral de casa. Un barbat din Causeni spune ca a deprins secretele unui vin bun de la mosul sau - VIDEO

Ion Nicolenco deja de 40 de ani produce in fiecare toamna patru tone tulburel de toate culorile. Il face pentru familia sa, iar uneori mai vinde cate o sticla. Gospodarul spune ca a deprins secretele unui vin bun de casa de la mosul sau.

Ion NICOLENCO, VINIFICATOR: “Cred ca un nepot poate s-a invata de la mine ca sa faca asa vinuri si sa mearga mai departe.”

Secretul unui vin gustos si dulce depinde de strugurii din care este facut, dar si butoaiele in care este pastrat.

“Eu il pastrez in butoaie de astea ca sa fie mai limpede si mai gustos."

Vinul de casa din Causeni nu se vinde in magazinele de la noi. Poate fi gasit mai des la expozitiile din afara tarii.

Ion NICOLENCO, VINIFICATOR: “Putem sa luam vinurile din Romania si din Italia si acolo vinurile lor cand te servesc nu au acelasi gust. Parca ai bea apa sau iupi.”

In tot ce face, Ion Nicolenco este ajutat de fii, nepoti si sotie.

Fiul GOSPODARULUI: “Este un proces foarte placut, interesant. Ma atrage si pe mine sa fac acest vin, un vin bun.”

La concursul cel mai bun vin de casa in acest an s-au inscris peste 500 de vinificatori iar 104 au ajuns in finala republicana, dintre care doar opt s-au ales cu premiul mare – un poloboc de 120 de litri.

Concursul este la 15-a editie si este organizat de Camera de Comert si Industrie.