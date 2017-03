De 8 martie un barbat din capitala a mers la Centrul de Dializa si le-a cantat asistentelor medicale. Acesta sufera de insuficienta renala si le datoreaza fiecare zi pe care o traieste - VIDEO

"Permanent e cu zambetul pe buze. De-i rau, de-i bine, inainte si ne canta…"

"Foarte dragut. El este pacientul nostru si in fiecare an el se straduie. E o bucurie."

Acum 9 ani, Constantin Petre a aflat ca sufera de insuficienta renala. Avea 33 de ani cand a inceput sa faca hemodializa. Deja de un an de trei ori pe saptamana barbatul vine din Marianca de Jos, Stefan-Voda la Centrul de dializa din Chisinau. Ieri insa nu a venit pentru tratament, ci pentru a le felicita pe asistentele medicale care au grija de el.

"Viata asta-i scurta tare, cat ai mirosi o floare…. Ma gandeam ca cu orisicare o sa se intample, numai nu cu mine. Am venit la control, am dat analizele..si mi-au zis ca tu trebuie sa mergi la dializa...si am iesit in coridor si mi-au buhnit larimile. Floarea vietii, 33 de ani,, ce-o sa fac eu."

Luptand cu boala, Constantin Petre nu a renuntat la vise. Recent si-a format ansamblul de fluieristi pe care si l-a dorit demult.

Constantin PETRE: "Eram clasa intaia. Tata canta la nunti, instrumentele erau acasa, da sa ma-nvete el, mi-arata o gama, nu,nu-mi placea muzica. Si.. vine, Dolgan. Ce mi-a placut mie la concertul acela asa de tare muzica, m-am dus acasa, si singur cantam."

Psihologii de la Centrul de Dializa spun ca pacientii care sufera de insufiecienta renala, au nevoie de sustinere, iar Constantin Petre este un luptator.

Diana STIRBU, PSIHOLOG CENTRUL DE DIALIZA: "La inceput cand sunt diagnosticati, persoana se afla intr-un soc..dupa care se neaga, de ce eu, de ce tocmai mie. Fiind inclus in dializa, nu a renuntat la hobby-ul pe care-l are, la munca, de a fi profesor, de a-si crea un ansamblu propriu.Stia ca are pentru ce lupta si pentru ce munci."

Adriana PETRE, FIICA: "Stim ca este foarte greu, dar ne straduim sa-lsustinem. Tot ce nu a avut el in copilarie, se straduie sa nea dea noua..."

Constantin Petre traieste doar datorita sedintelor de hemodializa, pe care le poate face insa doar la Chisinau, iar drumul de la Stefan Voda nu este intotdeauna usor, mai ales iarna.

Constantin PETRE: "Trebuia sa vin la dializa pana seara. Toti erau alertati. Si este in sat un om, cu sania, cu caruta m-au scos pana la Stefan Voda. A venit SMURDU, si mi-au facut Dializa, dar centrul era deja inchis."

Maria PETRE, SOTIA: "A fost un caz, s-a simtit foarte rau, dar ne-am luat inima-n maini, am venit la centrul de hemodializa, la ora, trei de noapte, medicii ne-au salvat. Am trecut printr-o perioada ft grea."

Hemodializa substitutie functiile rinichilor. Doar un transplat renal ii poate scapa pe unii pacienti de aceste sedinte dureroase.Nu insa si pe Constantin Petre.

Petru CEPOIDA, DIRECTOR MEDICAL: "Domnul Constantin sufera de hepatita, ceea ce reprezinta o contraindicatie relativa. ..In multe cazuri din pacate, chiar si dupa transplant renal, pacientii revin la dializa. ..avem pacienti care sunt la tratament si de 20 de ani."