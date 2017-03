De 8 martie, unii barbati au primit cadouri speciale din partea sotiilor sale. Desi e ziua femeilor, acestea au adus pe lume mai multi baietei decat fetite - VIDEO

Pe Rodica Valuta in varsta de 33 de ani am gasit-o la doar 10 minute dupa nastere. Chiar daca nu a avut planuri pentru ziua de 8 Martie, spune ca a sarbatorit in cel mai frumos mod posibil.

Rodica VALUTA: “Nu, nu ne-am asteptat dar am vazut ca trecea deja si termenul si a venit ideea ca fetita vroia sa se nasca anume de 8 martie si nu mai devreme, a trecut o saptamana si ceva de termenul stabilit.”

La doi pasi, o alta mamica, care a adus pe lume un baietel. Va fi un baiat voinic si un adevarat barbat, chiar daca s-a nascut de ziua femeilor, spune femeia.

“Nu, nu m-am asteptat deoarece nasterea a fost programata pe 17 martie. Pentru noi a fost o surpriza pentru ca nu am stiut ce va fi, iar supriza a fost si mai mare cand am vazut ca avem baiat.”

Potrivit medicilor, in ultimii trei ani de 8 martie s-au nascut mai multi baieti decat fetite.

Cristina IPATII, OFITER DE PRESA MATERNITATEA NR 1: “In ziua de 8 martie s-au nascut 11 copilasi. Primul copil care s-a nascut a fost la 12:40 de minute a fost un baietel. Din cei 11 copii nascuti 6 sunt baietii iar 5 fetite. 872_9982_01 Al treilea an consecutiv de 8 martie se nasc mai mult baietii decat fetite nu stiu este o coincidenta sau deja facem o traditie.”

Astazi la maternitatea nr 1 din capitala se asteapta venirea pe lume a cel putin 6 copii.