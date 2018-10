De-a lungul anilor am fost zguduiti de mai multe tragedii, care s-au produs din aceeasi cauza. Deflagratiile, provocate scurgerile de gaz, au facut zeci de morti si raniti - VIDEO

27 octombrie, 2007. Un bloc de locuit de 5 etaje, din centrul orasului Soroca, a fost distrus in urma unei explozii. La fel ca si in cazul deflagratiei de aseara din sectorul Rascani, nenorocirea s-a intamplat dupa lasarea intunericului, asa ca cei zeci de pompieri, mobilizati din diferite localitati ale tarii, au lucrat toata noaptea.

Patru oameni au murit, printre care un salvator, strivit de o placa de beton. 40 de familii au ramas atunci pe drumuri si au pierdut tot ce au agonosit o viata. Motivul deflagratiei – o scurgere de gaz.

15 februarie, 2008. Un an mai tarziu, pe 15 februarie, am fost zguduiti de o alta tragedie. O butelie de gaz, pastrata si folosita incorect, a sarit in aer intr-un restaurant din centrul comercial “Jumbo”. Suflul deflagratiei, atat de puternic, a distrus geamurile a trei etaje ale cladirii. Cu arsuri grave pe corp, 7 oameni au ajuns la spital.

Dupa explozie, autoritatile au inceput verificarile in localurile din capitala si au amenintat ca le inchid, daca depisteaza incalcari. Intr-un final, au fost deschise cateva procese verbale, iar o alta tragedie din Chisinau a demonstrat ca multe nu s-au schimbat de atunci.

9 ianuarie, 2016. Era trecut de ora 13, pe 9 ianuarie 2016, cand la Piata Centrala s-a auzit o bubuitura puternica, ce a semanat haos si panica. Un nor negru de fum a inceput sa iasa din cafeneaua “La soacra”, unde s-a si produs explozia. Ranitii erau scosi in brate de salvatori.

Atunci, patru persoane si-au pierdut viata: trei angajate de la cafenea si un barbat care a venit sa ia masa acolo. Cauza deflagratiei era aceeasi.

9 ianuarie, 2016.

Mihail HARABAGIU, SEF SERVIU SITUATII EXCEPTIONALE: “Este vorba de o butelie de gaz.“

Si, odata cu butelia de gaz, a explodat un mare scandal, in urma caruia mai multe persoane au ajuns pe banca de acuzatii. Administratorii localului, doi soti, au fost pedepsiti cu ani de puscarie.

Alina Iarina a fost condamnata la patru ani de inchisoare, iar Andrei Iarin la sase. Aceeasi pedeapsa a primit-o Sergiu Popel, seful detasamentului de pompieri centru, care ar fi primit mita in valoare de o mie de lei pentru a trece sub tacere ilegalitatile din cafenea.

3 septembrie, 2017. Iar acum un an, o fetita de 4 ani a murit, dupa ce o deflagratie puternica a pus la pamant casa in care locuia. Bunica ei a fost internata cu arsuri pe 75 la suta din suprafata corpului. S-a intamplat in Hrubna Noua, Falesti.

Copila nu a fost de gasit mai bine de trei ore, iar vecinii le-au sarit in ajutor salvatorilor pentru a cauta printre daramaturi.