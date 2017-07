De ani de zile le ploua in casa. I se intampla unui cuplu care locuieste la ultimul etaj al unui bloc din sectorul Buiucani: urma sa fie construita o mansarda, insa lucrarile nu au fost duse la capat - VIDEO

Asta se intampla in apartamentul sotilor Varanita deja de cinci ani de fiecare data cand ploua. Apa ajunge si in locuinta.



Ana VARANITA: "Ploaia curge tencuiala se duce jos, tot ii ud, cand ploua mai tare se face bultoca,,.

Gheorghe VARANITA: "Am devenit ostatici in apartamentul propriu, zapada cand se topeste tot curge in apartament“

Pentru ca situatia dureaza de ceva timp, umezeala si-a spun cuvantul. Peretii sunt plini de mucegai, iar oamenii spun ca se imbolnavest tot mai des.

Ana VARANITA: "Cui i-am facut rau ca trebuie sa treiesc in asa mucegai, eu in fiecare an trebuie sa captat o pneumonie, o tusa de care nu pot scapa, o asma de care ma sufoc."



In 2012, o firma a inceput constructia unei mansarde. Intre timp, compania a dat faliment, lucrarile s-au oprit, iar tavanul acestor oameni a ramas descoperit. Acum, ii apara de ploaie o pelicula.

Ana VARANITA: "Intr-o buna zi peretele care curge o sa se risipeasca si o sa ramanem in drum, alta casa nu avem decat la Doina deja”.

Oamenii spun ca s-au tot plans autoritatilor, insa niciodata nu au primit un raspuns clar.

Ana VARANITA: "Primarului este in arest, este proiectul lui cu mansarde dar el a fost inchis cui sa ne adresam. Ne-am spus un specialist ca daca vrem sa platim singuri pentru reparatie sa construim ceva sa ne protejeze”.



Nu au reusit deocamdata sa vorbim cu pretorul sectorului Buiucani pentru o reactie.