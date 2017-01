De aproape 6 ani, acelasi raspuns. Crima de la Durlesti, aproape de a fi descoperita? Seful IGP: "Avem versiuni bune, sunt cateva persoane in vizorul nostru"

1 aprilie 2011. Olga Caslaru in varsta de 15 ani si iubitul sau Ilie Racu de 18 ani au fost gasiti impuscati intr-o masina in apropiere de o biserica din Durlesti. Fata avea o impuscatura la ceafa, iar baiatul – una in piept si alta in cap. Corpul fetei dezbracat pe jumatate a fost gasit in salonul automobilului, iar cel al baiatului-in portbagaj.