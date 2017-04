Euro si dolarul a inceput sa scada. Totul e din cauza faptului ca in ajun de sarbatori, moldovenii trimit acasa valuta - VIDEO

Sveatoslav MIHALACHE, EXPERT ECONOMIC: ”Puterea de cumparare si de consum a populatiei este in scadere, influenteaza asupra importurilor si volumului asupra vanzatorilor. Suntem in apropierea sarbatorilor de Pasti, cand toata lumea se pregateste de sarbatori. Remiterile sunt in crestere.”

Administratorii caselor de schimb valutar ne-au spus ca in ultima perioada tot mai putini moldoveni vin sa schimbe bani, iar cei care o fac, au sume destul de mici. Unii mai spun ca in alti ani, in ajun de sarbatori, la schimburile valutare erau cozi uriase. Devalorizarea valutei are si influente negative, sustin expertii.

Sveatoslav MIHALACHE, EXPERT ECONOMIC: ”Intrarile in buget sunt mai mici, asta influenteaza negativ asupra alocarilor la ministerul sanatatii, invatamantului. Devalorizarea are un efect negativ asupra producatorilor, exportatorilor si asupra acelor persoane care au venituri asupra compatriotilor care lucreaza in strainatate.”

Expertii le recomanda totusi moldovenilor sa nu se grabeasca sa vanda euro si dolari, pentru a nu crea panica pe piata.

Sveatoslav MIHALACHE, EXPERT ECONOMIC: ”Banca Nationala are posibilitatea de a interveni direct in piata ca sa revina cotatiile.”

Pentru maine Banca Nationala a stabilit un curs oficial si mai mic, de 20 de lei si 50 de bani pentru euro si de 19 lei si 38 de bani pentru un dolar.