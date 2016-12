De astazi, "Daruiesti si Castigi" numai la PRO TV. Ne vedem de la ora 19:30

Astazi va fi seara celor doi copii din Cioresti Nisporeni care sunt crescuti de parintii lor, ambii cu invaliditate. Sambata, in ajun de Craciun ne vine in vizita micuta Sofia Gotisan care sufera de o malformatie cardiaca si are nevoie de o operatie de urgenta.

Iar Craciunul il petrecem alaturi de cei trei copii din Chisinau crescuti de mama lor bolnava de cancer.

Emisiunile vor incepe la ora 19 si 30 de minute.