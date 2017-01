De astazi moldovenii care au masini cu numere straine pot sa-si inmatriculeze automobilele in tara, cu o reducere de 70%. Vezi pana cand

Serviciul Vamal precizeaza ca pentru inmatriculare este nevoie de pasaportul tehnic al masinii, documentul care confirma dreptul de proprietate si certificatul care atesta achitarea vinietei. Pentru cei cu masini inmatriculate in stanga Nistrului se cer in original toate actele in baza carora vehiculul a fost introdus in tara. Dupa 1 aprilie, li se va interzice masinilor cu numere straine detinute de soferi cu permise de conducere moldovenesti sa se afle in tara mai mult de 180 de zile intr-un an.