De astazi moldovenii pot primi permise internationale. Agentia Servicii Publice: deja 300 de conducatori auto au solicitat perfectarea acestui tip de act - VIDEO

Permisul international este valabil la conducerea masinilor peste hotare, doar in prezenta actului national de sofat si poate fi facut si in regim de urgenta. Documentul are un termen de valabilitate de 3 ani si este recunoscut in peste 83 de tari din lume.

Actul insa isi pierde valabilitatea odata cu anularea dreptului de a conduce vehicule, dar si la retragerea permisului de conducere national. Tariful pentru eliberarea documentului in 30 de zile este de 320 lei.