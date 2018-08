De astazi puteti anunta politia cu doar cateva click-uri. Oamenii legii au lansat o platforma online, unde oricine poate semnala nereguli. Vezi cum o poti accesa - VIDEO

“Sa presupunem ca am ales o locatie. Cand plasam punctul pe harta, avem tipurile de amenintari prestabilite de catre inspectorat. Alegem una, de exemplu consumul de alcool. Se indica data cand a fost observata amenintarea. Daca avem poze sau video, le putem adauga si accesand butonul de semnalare si in cateva secunde aceasta poate fi vazuta pe harta.”

Asfel cu doar cateva click-uri, fara a fi nevoie de inregistrarea datelor personale, putem anunta politia daca observam in zona in care locuim sau in orice alta locatie persoane suspecte, acte de violenta, scandaluri, masini parcarte neregulamentar sau furturi.

Alexandru BEJAN, SEF DIRECTIE MANAGEMENT OPERATIONAL AL IGP: “Spre exemplu este semnalat un act de huliganism in cadrul unei institutii de agrement sau consum de droguri la o institutie de invatamant. Respectiva semnalare este preluata de persoana responsabila de la politie. Si la planificarea fortelor politienesti pentru saptamana curenta si in functie de complexitatea cazului, echipa politiei va fi orientata pentru patrulare pentru segmentul respectiv.”

Oamenii legii spun ca informatiile parvenite pe platforma vor fi puse cap la cap cu cele detinute de ei prin cai operative si in dependenta de gravitatea situatiei echipele politiei vor patrula in zona. Politia sustine ca noul sistem nu vine sa inlocuiasca numarul de viber al politiei unde la fel pot fi semnalate nereguli, si nici serviciul 112.

Alexandru BEJAN, SEF DIRECTIE MANAGEMENT OPERATIONAL AL IGP: “Semnalarile nu vor fi examinate ca si cazuri individuale, pentru asta sunt puse la dispozitie celelate canale de comunicare. Vom merge deja pe o abordare de cazuri care tin de fenomen, care prezinta amenintari penru comunitate. In continuare, cazurile urgente care atenteaza la sanatatea sau viata oamenilor vor fi semnalate la 112.”

Pe langa toate, noua aplicatie ofera politistilor inca o modalitate de a colecta date statistice despre numarul de infractiuni in diferite zone ale tarii, care pot fi vizualizate la accesarea platformei. Deocamdata, harta este disponibila doar pe site-ul politiei si se va afla in regim de testare pana la sfarsitul anului. Proiectul a fost implementat gratuit de catre o companie IT de la noi.