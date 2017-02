De azi inainte la medic veti fi tratat cu respect si politete. Codul deontologic al angajatilor din medicina a fost aprobat de Guvern - VIDEO

Putini pacienti au acceptat sa vorbeasca in fata camerei despre incidentele cu care s-au confruntat in spitale. Acestia ne-au spus ca se intampla deseori sa aiba parte de rele tratamente in institutiile medicale.

"Ar fi bine să-şi îndeplinească obligaţiunile calitativ. Eu, de exemplu, când am venit să-mi iau certificatul, medicii mi-au spus: „ Pleacă de aici, pentru că el încă nu este „ . Când am venit peste o lună, ei s-au enervat şi căutau certificatul. "

Tocmai din acest motiv, responsabilii din sanatate au insistat sa existe un cod deontologic al medicilor si farmacistilor, care i-ar obliga sa tina cont de anumite reguli de conduita.

Ruxanda GLAVAN, MINISTRUL SANATATII: “Gradul de neintelegere dintre pacienti si medici a atins anumite cote care ne alarmeaza, de aceea am considerat absolut necesar sa avem un document care le-ar reglementa... “

Codul deontologic presupune ca medicii trebuie sa fie receptivi fata de pacienti si sa informeze bolnavii despre diagnostic. Totodata sunt obligati sa raporteze daca cineva dintre colegii de breasla comite vreo incalcare. Pentru a monitoriza activitatea doctorilor, in fiecare spital exista un Comitet de Etica.

La Institutul de Medicina Urgenta, de exemplu, presedintele comitetului este directorul spitalului. Acesta spune ca deja au fost inregistrate mai multe incalcari comise de medici, care au fost identificate in urma plangerilor scrise de pacienti sau chiar din spusele colegilor.

Totusi, unii medici considera ca acest cod nu va schimba lucrurile si nu-i va impiedica pe cei corupti sa pretinda bani ca si pana acum.



Igor CUROV, SEF DEPARTAMENT MEDICINA URGENTA: “Un medic adeverat nu a facut si nu va face...Juramantul lui Hipocrate este acelasi lucru ca si codul deontologic.”

Ruxanda GLAVAN, MINISTRUL SANATATII: “Juramantul este mai mult o parte simbolica, pentru cei care nu le este de ajuns acest juramant, vine sa-i ajute codul deontologic."

De partea cealalta, potrivit responsabililor de la minister, codul include si pedepse, cum ar fi mustrarea, lipsirea de premii sau concedierea. Asa ca angajatii il vor respecta daca nu de voie, atunci de frica. Codul deontologic a fost aprobat miercuri de Guvern.