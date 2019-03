De azi proprietarii de automobile electrice isi pot alimenta masinile gratuit la o statie la care incarcarea le ia doar 60 de minute - VIDEO

Statia de incarcare este amplasata chiar la intrarea intr-un supermarket de la periferia capitalei. Aceasta este dotata cu doua prize, care au o putere de 22 kw. Astfel, in functie de masina, dar si de cablul cuplat, pe care fiecare sofer trebuie sa-l aiba, incarcarea se face in aproximativ 60 de minute, adica de zece ori mai repede decat la o priza obisnuita.

”Proprietarul isi conecteaza in statie masina, statia vede ce fel de cablu si ce fel de masina si o incarca. Poate sa se incarce si la o priza simpla de 16 amperi.”

Alimentarea la statie va fi gratuita, iar costurile sunt suportate de supermarketul langa care este amplasata aceasta. Reprezentantii retelei de magazine spun ca astfel vor sa incurajeze moldovenii sa opteze pentru masinile electrice. Totodata, soferii vor putea face cumparaturi in magazinul lor.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Este mai simplu sa incarcam o masina electrica decat una obisnuita. Pentru asta luam cablul de incarcare si il cuplam la automobil. Iar timp de o ora, in care ne facem cumparaturile in magazinul de alaturea, se incarca si masina.”

Cei pasionati de tehnologie au la dispozitie o aplicatie care poate fi instalata pe telefonul mobil, asa ca, aflati la distanta, ei pot verifica procentul de incarcare a masinii. Soferii care conduc masini electrice spun ca ar fi bine sa fie instalate cat mai multe statii de acest tip in toata tara.

”Daca vorbim de o distanta de pana la 300 d ekm, este ok. Daca distanta este mare trebuie sa cautam locuri unde sa ne incarcam.”

Ilie Spinu are o masina electrica de doi ani, care il costa mai putin de cinci ori decat una simpla. Astfel anual face economii de 40 de mii de lei. Spune ca lista de avantaje il face sa nu renunte la o asemenea bijuterie.

Ilie SPINU, PROPRIETAR DE MASINA ELECTRICA: ”M-am gandit sa-mi cumpar ceva mai performant. Aceasta ajunge pana la 35 de bani pe km. Daca una hibrid ma costa 100 d elei 100 km, asta ma costa 35 de lei cel mult.”

Chiar daca sustin ca masinile sunt eco si nu polueaza aerul la fel ca masinile obisnuite, electricitatea produsa la centrale, care sunt pe baza de carbune sau combustibil, nu ne scuteste de poluare

”Asta nu pot sa va spun. Protejam natura, dar statia termo electrica nu se afla in centrul orasului, se afla la periferii.”

Aceasta statie de incarcare, dar si altele 13 care urmeaza a fi instalate pe teritoriul tarii, fac parte din proiectul “Orase verzi durabile”, implementat in baza unui parteneriat dintre Fondul de Eficienta Energetica si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Dafina GERCHEVA, REPREZENTANTA PNUD IN REPUBLICA MOLDOVA: -”Acest eveniment reprezinta o piatra strategica la temelie in calatoria spre dezvoltarea sustenabila. Orasele vor deveni mai competitive, reziliente si eficiente din punct de vedere energetic.”

Proiectul va dura pana in 2022 si are un buget total de 2,72 milioane de dolari. In prezent in tara noastra sunt inregistrate 99 de automobile electrice si 11 statii de incarcare.