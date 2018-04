Radu a anuntat care sunt cauzele incendiilor de la centrul comercial de pe strada Ismail si cel de la Institutul de Zoologie. Ce spun responsabilii de la IGSU - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "In strada Ismail incendiul a avut loc a doua oara. Prima data a fost in 2016 si cauza a fost aceeasi. In acest an, dupa expertizele care vor fi primite, vom lua toate masurile ca sa inchidem acest local.

Problema acestui local este ca ei, din cauza procesului sau tehnologic de coacere a carnii sau ce mai fac ei acolo, uleiul se depune pe caile de aerisire si atunci cand se incalzeste, acest ulei se aprinde si a provocat acel incendiu devastator care a avut loc in strada Ismail.

Ceea ce tine de strada Academiei, cauza a fost nerespectarea conditiilor de securitate tehnica in domeniul constructiilor. Se executau constuctii pe acoperis, persoanele care executau aceste lucrari nu au respectat in tocmai normele de securitate de aceea a avut loc incendiul. Este o situatie care nu tine direct de implicarea Primariei, dar am discutat cu departamentul de stari exceptionale."

La sfarsitul saptamanii trecute, un incendiu a mistuit o parte din acoperisul Institutului de Zoologie, iar la cateva minute, un alt incendiu a izbucnit intr-un centru comercial de pe strada Ismail din capitala.