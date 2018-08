De ce au venit oamenii in Piata Marii Adunari Nationale. Ce spun cei prezenti la protestul lui Ilan Sor - VIDEO

Cu cateva ore inainte de protestul opozitiei, activista Maia Laguta a venit in centrul capitalei pentru a protesta impotriva scumpirii carburantilor. A renuntat, insa, in scurt timp la miting, pentru ca sustinatorii lui Ilan Sor au impanzit Piata Marii Adunari Nationale. Spun ca au venit sa-i apere demnitatea primarului de Orhei, iar manifestatia lor s-a transformat intr-un chef - cu dansuri, chiote si mancare impartita gratis. Spiritele s-au incins cand simpatizantii PAS si PPDA au inceput sa se adune in Piata.