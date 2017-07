De ce cel mai important proiect pentru Moldova este utilizat la doar 0,2% din capacitate - Mold-street.com

"Am vorbit si despre un proiect strategic pentru noi, cum este constructia gazoductului Iasi – Ungheni – Chisinau. Este vorba despre independenta si securitatea, mai bine zis securitatea energetica a Republicii Moldova, si, din acest punct de vedere, am convenit ca ne vom misca foarte repede cu acest proiect. Proiectul tehnic va fi gata in cateva saptamani si speram ca la sfarsitul anului 2018 sa avem functional gazoduct", a afirmat Filip.

Proiectul bate pasul pe loc

E un nou termen, foarte optimist de finalizare a acestui proiect strategic ce ar urma sa coste peste 100 milioane de euro. Nu este clar de unde vine acest optimism. Mai ales ca in ultimele luni nu s-au atesta progrese spectaculoase la acest capitol.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM