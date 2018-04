“De ce ne-ar incomoda o camera. Am invatat 12 ani." Elevii claselor a 12-a au sustinut simularea examenului de bacalaureat la disciplina de profil

IN CURAND VIDEO.



54 de absolventi ai liceului Gaudeamus au sustinut astazi examenul de bacalaureat la disciplina de profil. Umanistii au fost testati la istorie, iar unii au spus ca intuiesc ce subiecte vor predomina.

“Cred ca o sa fie despre Marea Unire. Atrag mai multa atentie la istoria romanilor decat la istoria universala.”

Cei de la profilul real au sustinut testul preliminar la matematica.

“-Ce este cel mai greu? -Matematica in general. -Ti-ai facut si niste copiute? -Nu, e mai bine sa stim ce putem noi.”

Pe langa pix, rigla sau radiera, liceenii si-au luat cu ei apa si chiar ciocolata. Inainte de a intra in sala, aceasta eleva isi slefuia creionul, spune ca la matematica ii va prinde bine.

”La matematica am emotii pozitive si imi este interesant ce ma asteapta."

Elevii si-au lasat gentile si toate dispozitivele electronice la intrarea in clasa, iar aranjarea in banci s-a facut in functie de ordinea alfabetica.

“-Este un dezavantaj ca esti in prima banca? -Daca eu consider ca m-am pregatit foarte bine atunci nu conteaza.”

Liceul Teoretic Gaudeamus este de cativa ani centru de bacalaureat, asa ca supravegherea video este aplicata si la pretestari. Unii elevi sustin insa ca nici nu le observa.

“De ce ne-ar incomoda o camera. Am invatat 12 ani, trebuie sa scriem ceva. Nu vad sensul in a trisa si a copia."

Zinaida GANGAN, DIRECTOR LICEUL TEORETIC GAUDEAMUS: “Acest exercitiu este necesar, ei se mobilizeaza pentru realizarea subiectelor propuse. La clasa a 9-a a fost eliminat un elev care a incercat sa copieze, la a 12 nu.”

Pana acum absolventii de liceu au sustinut pretestari la limba materna, limba straina si disciplina de profil, iar in cateva zile il vor avea si pe cel la solicitare.