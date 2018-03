De ce Republica Moldova nu are ambasador in Statele Unite ale Americii? - ZdG.md

Timp de doi ani, dupa revenirea lui Igor Munteanu, care a fost reprezentantul R. Moldova la Washington in perioada 2010-2015, R. Moldova nu a avut un ambasador in Statele Unite ale Americii. In mai 2017, Guvernul l-a rechemat din functie pe ambasadorul plenipotentiar in Republica Chineza si Vietnam, Aureliu Ciocoi. Dupa ce a anuntat despre acest lucru, premierul Pavel Filip a precizat ca Aureliu Ciocoi isi va continua activitatea diplomatica la Washington, scrie ZdG.md.