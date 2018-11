De ce s-au speriat judecatorii. Motivul pentru care 7 magistrati si-au dat demisia - ZdG.md

Opt judecatori, dintre care cinci de la Curtea Suprema de Justitie (CSJ) au depus, in ultima saptamana, cereri de demisie din functie. Unul dintre ei s-a razgandit, astfel ca marti, sase noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat demisiile a sapte magistrati. Ar putea urma si alte plecari, inclusiv din randul angajatilor instantelor, care sustin ca, dupa reforma salariala, au fost informati ca vor primi mai putini bani. Temerea acestora este insa negata de reprezentantii Ministerului Finantelor, care sustin ca nu vor exista bugetari care sa primeasca in 2019 mai putini bani decat in acest an, 2018, scrie ZdG.md