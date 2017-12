Si daca Guvernul isi are propriul brad, iar primaria la fel, de ce n-ar face asta si locuitorii capitalei. In mai multe curti au fost inaugurati pomi de Craciun - VIDEO

In aceasta curte din sectorul Buiucani, rasuna colindele seara de seara. Copiii se aduna in jurul pomului de 7 metri, care creste aici de ani buni. Pentru al doilea an la rand, locatarii il impodobesc cu ghirlande confectionate chiar de ei.

“Globuletul procurat de la magazin, am agatat o panglica cu o agarafa de prins parul, un pic de straluci si globuletul este gata. Mai scriem si anul care vine.“

In aceasta seara, au avut loc ultimele pregatiri. Cei mici au mai agatat cateva globuri de pom, iar, intr-un final, bradul a fost inaugurat.

“Este facut dintr-un material frumos.Am pus cristale si o panglica alba pentru a-l pune pe brad. “

“Petrecem revelionul langa acest brad. Aducem o uratura aleasa pentru gospodine, gospodari, consilieri, bussinesmani, tineri, batrani, copii, studenti, promovati sau repetenti.”

Si pentru ca pana la noaptea dintre ani au mai ramas cateva saptamani, repetitiile sunt in toi. Copiii pregatesc un program artistic pentru toti locatarii. Atmosfera de sarbatoare este resimtita si in aceasta curte din cartierul Telecentru, din capitala, unde se inalta un brad de aproape 3 metri. Locatarii spun ca fiecare a adus ce a putut de acasa si intr-un final, pomul a fost instalat si impodobit.

“Cineva s-a oferit sa aduca bradul, cineva s-a oferit sa aduca ghirlandele si jucariile pentru brad. Lumina este conectata de la felinarul de afara. Consumul, care este foarte mic, deorece sunt leduri, este achitat de catre toti locatarii in comun. “

Picii sunt in asteptarea lui Mos Craciun. Iar parintii ne-au povestit ca deja i-au spus mosului sa treaca pe la bradut.

“Vor fi instalate 2 boxe si il vom invita pe Mosc Craciun, pentru a le face o sarbatoare frumoasa copiilor. “

Si cei care vin in ospetie spun ca in aceasta curte se simte atmosfera de Craciun.

“Senzatia de sarbatoare deodata se observa si e destul de vesel pentru copii.“

La inaugurarea pomului a venit multa lume. Cu vin fiert si bucate, oamenii au organizat o adevarata sarbatoare.

“De la vin fiert, la castraveti murati. “

“Am lipsit de acasa 2 zile si este o surpriza placuta din partea vecinilor. Frumos.“

Brazi care mai de care au aparut pe strazi, dar si in centrele comerciale din capitala. In Piata Marii Adunari Nationale, pomul a fost deja inaugurat, dar cu o intarziere de 4 zile. Dupa ce un molid a fost adus din Ucraina aproape chel, Silvia Radu a cumparat altul cu bani sai.

Iar bradul guvernului va fi inaugurat pe 15 decembrie, odata cu targul de Craciun. In premiera, in acest an, sarbatorile de iarna s-au mutat pe strada 31 august, la propunerea lui Pavel Filip. In piata, va fi sarbatorit doar Revelionul.