De cinci zile, romanii cer Guvernului sa renunte la modificarile din Codul Penal si nu pleaca din strada: Momentul cel mai emotionant, cand aproape 150 de mii romani si-au cantat imnul - VIDEO

A fost momentul cel mai emotionant al protestului de aseara, cand aproape 150 de mii romani si-au cantat imnul. S-a intamplat exact la ora 22. Uniti de aceeasi dorinta, oamenii au venit pregatiti la miting. Unii au adus cu ei pancarte ori instrumente muzicale, altii insa au venit cu un sicriu.

Cateva dintre mesaje au fost proiectate pe zidul unei cladiri din piata pentru ca toata lumea sa le vada.

Desi s-a protestat zgomotos, a fost un miting pasnic, jandarmii primind si flori din partea protestatarilor. Manifestatia a tinut pana dupa miezul noptii, iar la final s-au strans grupuri de voluntari care au facut ordine in locul unde au protestat, astfel Piata Victoriei a ramas curata. Astazi, centrul Bucurestiuli s-a umplut din nou de oameni. Ziua a inceput cu un protest al copiilor.

Iar cu fiecare ora, Piata Victoriei devenea tot mai aglomerata. Zeci de mii de oameni au marsaluit pana in fata Parlamentului, unde au facut un lant uman. Protestele masive au inceput in Bucuresti de marti seara, cand Guvernul a adoptat ordonantele de urgenta ce aduce schimbari Codului Penal. Noua lege prevede, printre altele, ca autoritatile nu vor fi trase la raspundere pentru actele normative pe care le emit. A scazut si perioada de executare a pedepselor pentru abuz in serviciu de la 2 pana la 7 ani cum era pana acum, la 6 luni sau 3 ani de inchisoare. Protestatarii au anuntat ca nu vor pleca din strada pana cand nu se va renunta la aceste ordonante.

Intre timp, presa romana scrie ca liderual Partidului Social Democrat, care se afla la guvernare a declarat ca ia in calcul abrogarea ordonantelor in cazul in care premierul Sorin Grindeanu va fi de acord.