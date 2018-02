De dragobete, pe biciclete. Aranjati in forma de inima, zeci de biciclisti au decis sa pedaleze cu ocazia Zilei Indragostitilor. Chiar daca afara nu a fost atat de cald, tinerii s-au distrat de minune pe doua roti - VIDEO

Un grup de biciclisti s-a echipat cu buna dizpozitie, cu baloane in forma din inima si au facut o tura prin toate sectoarele Chisinaului. S-au avantat in cursa si acesti doi soti care spun ca se iubesc deja de mai bine de 20 de ani, iar recent s-au indragostit si de biciclete.

“Mai intai sotia a urcat pe bicicleta acum 4 ani, dupa care m-a atras si pe mine, iar de atunci participam in fiecare an la acest eveniment, organizat in ajun de Dragobete.”

Sotii ne-a impartasit si ce inseamna pentru ei dragostea.

Pentru o plimbare cu bicicleta pe drumurile din capitala, au venit tocmai de la Edinet si acesti doi tineri.

“Suntem indragostiti in biciclete, este un eveniment foarte fain, mai ales in ajuns de ziua de indragostitilor. Sotiile le-am lasat acasa, dar ele stiu ca noi tot timpul le iubim si ele pe noi.”

Fiecare biciclist a avut si cate un mesaj pentru locuitorii capitalei.

“-Sa fie indragostiti de viata, de un mod de viata sanatos, sa faca lucruri frumoase.- TU esti indragostita?- Da, de viata, de oamenii de jur, de tara mea si de tot ce e frumos.”

Vasile FOTESCU, PRESEDINTE CLUBULUI CICLISTILOR AMATORI: “Dragostea este tot ceea ce misca inainte si trebuie sa respectam acest sentiment frumos. Profit de ocazie si ii spun si sotiei mele ca o iubesc. Din pacate nu poate sa fie alaturi pentru ca avem un copil mic in familie. Eu pe la 3 jumatate o sa fiu acasa.”

Evenimentul indragostiti pe biciclete se organizeaza in capitala pentru al saselea an consecutiv.