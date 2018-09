De fiecare data cand lua ceva dintr-o benzinarie din capitala, un tanar primea bomboane in loc de rest. Reactia vanzatorului cand acesta a vrut sa plateasca cu... bomboanele adunate: "Ai cazut de pe luna sau ce?" - VIDEO

Imaginile au fost postate pe facebook.

Cumparator: "O, imi trebuiau."

Vanzator: "Nu, una, numai una."

Cumparator: "Nu, pe toate. Eu pe toate de la Vento le-am strans. Voi le dati in schimbul la banuti, noi de ce nu putem sa vi le dam inapoi?"

Vanzator: "Maria, ia vina si te lamureste cu dansu. I-am zis sa imi dea fara rest, dar el imi da tot in bomboane. Maria, sa iau bomboanele astea?"

Vanzatoare: "Da-ti sa facem asa, ce-s cu aceste bomboane?"

Vanzator: "Sunt ale lui, sunt ale baiatului."

Cumparator: "Sunt tot de la benzinarie."

Vanzator: "Sunt ale baiatului."

Vanzatoare: "In loc de bani?"

Cumparator: "Da, mereu in loc de banuti mi-au dat bomboane, eu acum vreau sa achit cu ele."

Vanzatoare: "Ma scuzi, dar tu au cazut de pe luna sau de pe care planeta?"





Vedeti in filmulet cum a reactionat vanzatoarea in momentul in care tanarul a vrut sa-si plateasca biscuitii cu... bomboanele pe care le primea rest de fiecare data cand lua ceva din magazin.