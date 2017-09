La inceput pe scena vor urca artisti de la noi alaturi de Alex Calancea Band si Orchestra Fratilor Advahov. Ca in fiecare an, bulevardul Stefan cel Mare, in perimetrul strazilor Ismail si Mihai Viteazul va fi inschis.

Primaria a anuntat ca cheltui 600 de mii de lei pentru organizarea sarbatorii.