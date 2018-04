De Joia Mare in sate a fost mare forfota. Gospodinele au framantat si au copt cozonacii, iar barbatii au facut curat in jurul casei - VIDEO

Pe bunica Mila din satul Calfa, raionul Anenii Noi am gasit-o la bucatarie, imbracata in haine traditionale moldovenesti, pe care le-a cusut chiar ea. Femeia spune ca s-a trezit cu noaptea in cap pentru a le reusi pe toate. Mai intai s-a apucat de copt cozonaci.

Mila MANOLI: "Astazi o sa facem pasculita, iar maine se duce la biserica. Ne ducem cu ouasoare, cu pasca, apoi se face slujba."

Pentru inceput a pregatit aluatul, insa nu de una singura. In ajutor i-au venit nora si o vecina. Secretul retetei sale ni l-a spus si noua - se pune drojdie, zahar, lapte caldut, dupa care se adauga oua. Apoi, se adauga treptat faina si, nu in ultimul rand, untul.

"-Acum ce puneti in aluat? -Pregatim untul pentru a-l aduna acolo la plamadeala pe care o face tanti Mila. L-am topit ca se amestece mai usor."

Femeia a framantat bine aluatul.

"Pana nu se lipeste de mana, cel mai bun aluat."

Dupa ce l-a framantat cu drag si spor, a pus aluatul la dospit pentru aproximativ o ora. Urmeaza ultima etapa – aluatul este taiat in bucati mai mici si pus in forme de hartie. Intr-un final, dupa ce nora a facut focul, cozonacii au fost pusi la cuptor.

"Il impingem mai in spate sa arda tot, tot...apoi punem pasca."

Pentru bunica Mila, ziua de Joi Mare are o semnificatie aparte, cu multe traditii si obiceiuri.

Mila MANOLI: "Dis-de-dimineata pana nu rasare soarele, iesim afara si aprindem focul, mama imi spunea ca asa se incalzesc mortii, dar Domnul stie. Ne-am dus la Sfanta Rastignire si am aprins candeluta si ne-am rugat la Dumnezeu sa ne dea putere si toata ziua sa mergem cu bine."

Daca femeile au stat toata ziua la bucatarie, barbatii din sat si-au gasit de lucru prin jurul casei.

"Am terminat de curatit via, copacii, am si greblat, am strans murdaria."

"In joia mare facem curat, la arc am curatat via si uite asa incetisor pana la Pasti."

"Prin jurul casei, curat. Muncim ca la tara."

Atmosfera sarbatorilor de Pasti s-a simtit si in centrul satului, unde au rasunat cantece pascale. Iar primarul localitatii a mers astazi la azilul de batrani, unde a impartit cozonaci. De daruri au avut parte si persoanele cu dizabilitati.

Pe la poarta lor a trecut o caruta trasa de un cal, plina cu deliciosii cozonaci. Maine, in Vinerea Marea, se spune ca e bine de tinut post negru, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa consumi nimic.