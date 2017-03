De la 1 aprilie s-ar putea scumpi lumina. O dezbatere publica a avut loc la acest subiect - VIDEO

Compania isi motiveaza cererea prin pierderile uriase acumulate in ultimii ani in urma deprecierii leului fata de dolar, care s-ar ridica la aproape 2 miliarde de lei. In urma unui acord dintre guvern si furnizor toata suma ar trebui sa fie distribuita in tarif, 438 de milioane de lei ar urma sa fie incluse incepand cu anul acesta.

In prezent, consumatorii platesc un leu si 92 de bani pentru KW/h. Autoritatile au spus ca inca nu este clar daca tariful va creste, intrucat recent si metodologia de calculare s-a schimbat, iar ANRE sustine ca va decide pana la 1 aprilie daca vor exista sau nu majorari.

Ieri si Termoelectrica a cerut majorarea tarifului la caldura, cu 6 %, pentru ca intreprinderea ar suporta costuri mai mari de producere si livrare a caldurii. Maine vor avea loc dezbateri publice pe marginea solicitarii.