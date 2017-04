De la 1 mai toti angajatorii nu vor putea plati salarii mai mici de 2380 lei pe luna. Salariul minim in sectorul real va creste cu 280 de lei de la inceputul lunii viitoare - VIDEO

Salariu minim aprobat azi de guvern depaseste cu doar 250 de lei consumul mediu lunar al unui cetatean, stabilit de Biroul National de Statistica. Pentru comparatie, in Romania salariul minim este de 322 de euro, in timp ce in Marea Britanie, Franta, Germania sau Belgia acesta ajunge aproape de o mie si jumatate de euro.