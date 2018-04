De la 1 septembrie soferii din stanga Nistrului vor putea calatori liber in strainatate. Pentru ei vor fi emise placute neutre. Ce spun expertii - VIDEO

Potrivit acordului semnat astazi la Tighina, de catre negociatorii sefi din partea Chisinaului si Tiraspolului, masininile vor avea placute auto neutre, cu numere de inmatriculare format din trei litere si trei cifre, si un pasaport tehnic conform cerintelor Conventiei de la Viena privind circulatia internationala.

Decizia vizeaza doar persoanele fizice. Un autovehicul nu va putea avea in acelasi timp un numar neutru si unul transnistrean. Placutele neutre vor fi eliberate din 1 septembrie 2018 la doua centre de la Tiraspol si Rabnita, deschise cu asistenta OSCE.

Expertii vad in aceasta schimbare o legiferare a regimului.

Sergiu GAIBU, EXPERT ECONOMIC “EXPERT-GRUP”: ”Ceea ce de fapt nu reprezinta o reintegrare, o reapropiere, ci mai curand o legiferare a unui mecanism separat, a unui statut separat.”

Potrivit expertilor noul mecanism creeaza premise noi pentru evitarea regimului de import de automobile.

Sergiu GAIBU, EXPERT ECONOMIC “EXPERT-GRUP”: “Va aparea un val nou de interes pentru a ocoli regimul fiscal oficial de la Chisinau si a exploata automobilele prin teritoriul transnistrean si nu e vorba doar de evaziune fiscala, ci de abordare la nivel national.”

Misiunea OSCE la Chisinau precizeaza intr-un comunicat de presa ca acest acord va aduce beneficii oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului si va avansa procesul de reglementare transnistreana. Nu am putut obtine o reactie de la viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic. Purtatorul de cuvant al PD, partid care a inaintato pe Lesnic la functia de vicepremier, sustine ca acest acord va apropia cele doua maluri.

Vitalie GAMURARI, PURTĂTOR DE CUVÂNT PD: ”Nu este vorba de recunoasterea unui regim, intrucat norma protocolara prevede un tratat internatioal, ratificat de Moldova. Este un dialog in scopul reconcilierii celor doua maluri.”

In comunicatul celor de la integrare se mai spune ca mecanismul reprezinta un angajament luat in urma reuniunii in formatul 5+2 de la Viena din noiembrie 2017.

In acelasi comunicat se mai spune ca in urma negocierilor a fost restabilit accesul agricultorilor din raionul Dubasari la terenurile situate dupa traseul Tiraspol-Rabnita.

Va posibil pentru urmatorii termen de 20 de ani, cu eliberarea certificatelor necesare pentru prelucrarea pamantului. Din anul 2014, proprietarii nu au mai avut acces la terenurile lor.