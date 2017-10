A vrut sa redea emotiile unei intalniri. Ce spune artistul Pavel Obreja despre cele doua sculpturi, care au aparut recent pe strada pietonala - VIDEO

Pavel Obreja petrece ore in sir in atelierul sau de la teatrul Anton Cehov. Acolo isi are ustensile si tot acolo munceste si ca actor. Sculpturile celor doi indragostiti de pe strada pietonala le-a facut intr-un atelier de la Academia de Arte plastice. Pasiunea pentru sculptat spune ca o are inca de la gimnaziu.

Pavel OBREJA, SCULPTOR: “Facand 4 ani de cerc de muzica, mi-am dat seama ca nu sunt legat de acest domeniu. Indata ce cunoastem alt instrument imi disparea dorinta de a-l cunoste mai departe.“

Acum, tanarul sculptor lucreaza la niste piese pentru sah.

Pavel OBREJA, SCULPTOR: “Cele doua parti fiind oastea lui Stefan cel Mare si otomanii. Un portret imi i-a o zi. Acum modelez din plastilina dupa care voi scoate forme la fiecare piesa in parte si le voi transpune in orice material posibil de turnat, in gips, in resina, in bronz.”

A muncit aproape 5 luni la cele doua sculpturi de pe strada pietonala. Spune ca nu s-a asteptat la asa un val de reactii din partea oamenilor.

Pavel OBREJA, SCULPTOR: “Baiatul asteapta ora fixa. Fata e cu pantofii in mana pentru ca vrea sa-l suprinda. Aici asistam la aceste doua secunde pana la impactul mult asteptat de ambii.“

Pavel nu vrea sa le raspunda criticilor sai de pe internet, care spun ca lucrarea este sexista, deoarece o pune intr-o lumina proasta pe domnisoara, care intarzie la intalnire.

Pavel OBREJA, SCULPTOR: “Cati oameni atatea pareri. Vreau sa evit comentariile asupra acestui cuvant, sexism, fiind este interpretat cateodata gresit.“

Pavel Obreja ne-a povestit ca ideea ii apartine, incepand de la cum e prins parul fetei pana la cum sunt imbracati cei doi indragostiti. A vrut sa redea naturaletea si poate deaceea a si fost ales sa realizaze lucrarea.

Cele doua statui din bronz, care au costat aproape jumatate de milion de lei, fac parte din proiectul sculpturi care ne privesc in ochi si a fost realizata la initiativa unui producator de bere. O lucrare asemanatoare va aparea curand si in parcul Valea Morilor, insa va fi realizata de un alt sculptor.