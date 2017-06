De la anul, moldovenii cu masini de lux mai scumpe de 1,5 milioanede lei, vor plati impozit pe avere, la fel ca cei care au locuinte scumpe - VIDEO

Potrivit proiectului politicii fiscale, din 2018, cei care au masini mai scumpe de 1 milion si jumatate de lei, adica 75 de mii de euro vor achita impozit pe avere, ceea ce inseamna 0,8 la suta din valoarea acesteia. De exemplu, pentru o masina de 2 milioane de lei, veti achita anual 16 mii de lei. Este vorba insa doar despre masinile produse in ultimii doi ani si care depasesc aceasta valoare. Daca aveti si casa, si masina mai scumpa de 1,5 milioane, veti plati impozit din suma totala.

Veronica VRAGALEVA, VICEMINISTRUL FINANTELOR ”Daca de exemplu, o persoana are un autoturism care are o valoare de 1,5 mln lei si mai are si o casa care are valoare care nu depaseste, de 0,4 mln lei, atunci impozitul se va aplica cumulativ, de la 1,9 mln lei.”

Daca insa casa este mai scumpa, iar masina mai ieftina, achitati doar din valoarea locuintei. Si asta pentru ca ministerul Finantelor nu are resurse suficiente pentru a urmari si masinile mai ieftine de 1 milion si jumatate.

Veronica VRAGALEVA, VICEMINISTRUL FINANTELOR ”Scopul impozitului de avere este nu sa acumulam resurse multe, ci sa asiguram un grad de redistribuire si sa stimulam pe cei care investesc in imobile si mobile sa investeasca in economia reala, creand locuri de munca.”

Impozitul este achitat pana in decembrie pentru bunurile detinute la data de 1 noiembrie. Totodata, ramane valabil impozitul pentru locuinte mai scumpe de 1,5 milioane de lei, insa suprafata de 120 metri patrati se exclude. Statul spera sa adune la buget in total 50 de milioane de lei. Documentul prevede, de asemenea, ca magazinele duty-free de la intrare in tara, 4 la numar, vor functiona pana la expirarea licentei, adica 2018 sau 2019, iar ulterior sau se vor inchide sau vor incepe sa achite impozite la stat.

Veronica VRAGALEVA, VICEMINISTRUL FINANTELOR ”Noi am primit semnale alarmante de la biroul EUBAM, Comisia Europeana, Banca Mondiala. Ei ne bat clopotele spunand ca voi aveti o sursa de venit pe care puteti sa o aduceti in taram legal si voi nu o faceti, noi trebuie sa reactionam la asa o chemare.”

De asemenea, la anul se vor scumpi tigarile si carburantii, intrucat se maresc accizele pentru aceste categorii de produse. Accizele la masini raman la acelasi nivel, pentru ca au fost stabilite pentru 3 ani inainte. Totusi, este vorba deocamdata despre proiectul ministerului Finantelor, care este supus consultarilor publice. Documentul trebuie sa treaca mai intai de cabinetul de ministri, iar apoi, in doua lecturi, de Parlament.