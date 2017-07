De la anul ne asteapta noi scumpiri. Preturile la carburanti ar putea creste la panou din 2018, pentru benzina cu 40 de bani, iar pentru motorina cu 20 - VIDEO

De la anul ne asteapta noi scumpiri. Preturile la carburanti ar putea creste la panou din 2018, pentru benzina cu 40 de bani, iar pentru motorina -cu 20. Asta numai in cazul in care cursul leu dolar si cotatiile pe piata internationala vor ramane la acelasi nivel. Statul va majora accizele la carburanti si spera sa adune din asta 200 de milioane de lei anul viitor. Este insa abia un proiect, iar pentru a intra in vigoare trebuie sa treaca de Guvern si Parlament.