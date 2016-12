De la anul viitor, Romania va oferi mai multe burse. A fost semnat protocolul de colaborare intre Ministerul Educatiei de la noi si cel roman - VIDEO

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: “Vom acorda locuri cu bursa si fara plata taxelor de scolarizare in invatamantul preuniversitar, universitar si postuniversitar.”

Presedintele ales, Igor Dodon a declarat acum patru zile ca oferirea burselor tinerilor moldoveni din partea Romaniei este o politica de “romanizare”.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: “Obiectivul final este ca ccei care studiaza in Romania sa se intoarca in Reoublica Moldova si sa contribuie la dezvoltarea R.Moldova ”.

Potrivit ministrului educatiei Republica Moldova are semnate astfel de acordoruri cu 70 de state.

Corina FUSU, MINISTRUL EDUCATIE: “Cu Romania avem un acord mai extins si un numar de burse mai mare, in Republica Moldova 80% din cetateni se indetifica drept romani, moldoveni”.

Pentru anul curent de studii Romania a oferit peste 5600 de burse. In 2017 Republica Moldova va primi din partea guvernului roman inca 100 microbuze scolare. Tot din banii executivului de la Bucuresti, in ultimii ani au fost reparate peste 830 de gradinite din tara noastra.