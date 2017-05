Actor - cersetor, cersetor - scriitor si din nou cersetor. Gheorghe Grau a ajuns din nou in strada: "Nu am niciun sprijin" - GALERIE FOTO

Atunci, actorul era decis sa dea un alt curs vietii sale. S-a internat la o clinica de dezalcoolizare si spunea ca o sa revina in teatru, radio sau in televiziune si chiar a lansat o carte.

Gheorghe Grau, la lansarea sa de carte, 2015





Insa, in ultimii 2 ani, se pare ca lucrurile nu au mers bine pentru actor. Astazi, l-am observar pe Gheorghe Grau pe o banca din fata unui magazin din centrul capitalei. Actorul nu arata bine, consuma alcool si spune ca nu are niciun sprijin pentru a renunta la vicii.

"Am vointa, insa nu am niciun sprijin", ne-a declarat actorul.

Totodata, Gheorghe Grau spune ca traieste cu alti trei amici de pahar intr-un apartament din capitala.

Astazi, 24 mai 2017

Povestea lui Gheorghe Grau a ajuns in atentia publicului dupa ce in 2011 Pro TV a realizat un reportaj despre el. Atunci actorul, candva renumit pentru rolurile sale ajunsese un om al strazii si cersea mancare si bani de la trecatori. El isi traia zilele cersind pe strazi pentru o bucata de paine.

Ulterior, la 2 ani de la reportajul realizat de Pro TV, l-am intalnit pe Gheorghe Grau la un eveniment legat de cinematografie. Atunci, actorul a povestit ca viata lui s-a schimbat si ca in sfarsit a iesit din depresia care il macina.

Dupa o pauza de 15 ani, a incercat sa revina in scena. In 2014 a sustinut un recital de poezie proprie si atunci spunea ca si-ar dori sa fie cat mai mult in fata publicului. Ajuns la 53 de ani, actorul spune ca are planuri mari de viitor si chiar ar vrea sa revina in cinematografie.

Atunci, curajul capatat l-a ajutat sa-si imbunatateasca relatia si cu fiica sa, Leanka Grau, care este actrita in Rusia, si care in 2011 nici nu vroia sa auda de el.

La lansare a fost sora lui cea mai mare, scriitori, critici de arta, dar si fiica sa Domnica. Iubita acestuia a lipsit.





Existenta lui a capatat contur. Cum s-a schimbat viata actorului Gheorghe Grau in ultimii doi ani