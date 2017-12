De la mezeluri, dulciuri si vin, pana la suvenire, jucarii si decoratiuni. Ce poti gasi la Targul de Craciun, deschis la Moldexpo - VIDEO

Cum de sarbatori, moldovenii obisnuiesc sa puna pe mese fel de fel de bucate, cozi s-au format la tarabele cu produse alimentare. Nimeni nu a trecut indiferent pe langa rafturile cu mezeluri.

„- 150, 160! O zi buna si felicitari cu ocazia sarbatorilor. „

„ - Niste sunca. - Preturile cum sunt? - Mai mici. „

„ Ceva mai special avem, limba de porc invelita in ureche. Este foarte buna si se bucura de succes. Avem reduceri de sarbatori de 15 procente. „

Cheltuieli sunt multe, iar bani putini, a spus Aglaia Iavorschi, care a venit la targ in speranta ca se vor face reduceri.

„ - Piept de porc am luat, toba. Eu merg prin toate magazinele unde e mai ieftin si in congelator am de toate. Am luat 15 kilograme de nuci, funduc-6 kilograme, 1 kilogram de alune. Prune uscate-10 kg. „

De Craciun, nu pot lipsi dulciurile. Multi au ales ciocolatele autohtone, chiar daca spun ca preturile de la targ nu difera de cele din magazine.

„- Sunt scumpe, dar ce sa facem. „

Si vinul s-a bucurat de multa atentie din partea cumparatorilor, mai ales ca astazi oamenii au putut gusta din licori inainte de a le procura.

"Sauvignon. Un vin minunat. Gustati ca este foarte bun.„

"Pentru doamne avem rose si vin alb. Este foarte gustos si acest vin spumant semidulce. Vinul rosu. Preturile sunt accesibile. O sticla de vin este 50, 60, 70 de lei.„

Si cand cumparaturile pentru masa de sarbatoare au fost facute, oamenii au trecut la tarabele cu daruri pentru cei dragi. Multi au ramas incantati de produsele apicole aduse la targ.

„ Produse de mancat. Miere. Miere cu fructe uscate. Foarte gustos. „

„ Miere de albini si cu seminte. Prima data vedem asa ceva. „

Vanzatorii au avut grija si de felul cum arata, asa ca produsele au fost la mare cautare. Multi nu s-au zgarcit si au scos din buzunare si cateva sute de lei.

„- O mie si o suta de lei. „

"Acesta este 300 de lei. Avem si asa ceva, dar este 150 de lei. Avem asemenea seturi. Sunt 250 de lei. „

Puteti opta si pentru suvenire, spun comerciantii.

„Pentru ca este anul cainelui, am adus de toate. Am adus lucruri din lemn, cu tematica de Anul Nou. Jucarii de tot felul, depinde de buzunarul omului. De la 10 lei, 20 de lei, pana 500. Este Mos Craciun, de 60 de centimetri.„

Iar pentru generatiile tinere, au fost expuse diverse gadgeturi.

„Puteti sa le purtati cu voi si incarcati telefoanele, care se descarca mereu, mai ales iarna. Chestia asta o puteti pune in sacou. Acestea sunt si mai mici. Cum ar fi un card de credit. Astazi, facem reduceri cu aproximativ 20 de procente. „

Ultimul detaliu pentru sarbatori sunt decoratiunile. Nu uitati de jucarii ori lumanari, spun specialistii.

"Sunt folosite lucruri din lemn care infrumuseteaza masa. Sunt crengute de brad, de pin. Aduc o atmosfera de poveste. „

Targul de Craciun a fost deschis astazi si nu au lipsit melodiile de iarna si dansurile. Evenimentul se va incheia pe 24 decembrie.